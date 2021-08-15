Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Алексей Нечаев