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Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана

17:30, 15.08.2021
Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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