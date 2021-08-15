На ремонт дорог в Верхнеуслонском районе РТ выделят 50,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на ремонт дорог автодорог общего пользования в Верхнеуслонском районе выделят 50,7 млн рублей. Тендер на выполнение работ размещен на портале госзакупок.

Большую часть средств, почти 35 494 890 рублей, направят на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения на 2021 год. Планируется отремонтировать 2301 километров. На работы этой же категории выделено еще 213 984 рублей.

Еще 15 млн рублей выделяется на ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием населенных пунктов Верхнеуслонского района РТ. На эти средства работы проведут на 1440 км.

Подать заявку на участие в тендере можно до 3 сентября. Заказчиками выступают ГКУ «Главтатдортранс», исполком Верхнеуслонского района РТ.

Средства на ремонт дорог выделены из республиканского и муниципального бюджетов. Работы необходимо завершить до 12 ноября 2021 года.

Напомним, в Татарстане на программу дорожных работ потратят 37,6 млрд рублей, в том числе 1,187 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда. В апреле сообщалось, что в республике планируется построить 55,5 км и отремонтировать 739,2 км дорог.



Татьяна Демина