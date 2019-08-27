Посетители «Вкусной Казани» за три дня съели 15 тонн еды

VI Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который проходил в столице Татарстана с 23 по 25 августа, посетили 65 тысяч человек. За три дня было съедено более 15 тонн еды и выпито больше 3 тонн напитков.

Для гостей работали 155 павильонов. В них были представлены угощения от кафе и ресторанов города, сувенирная и фермерская продукция и другое.

На фестивале проводились дегустации, конкурсы и музыкальные флешмобы. В частности, новаторы национальной кухни приготовили татбургер с кониной, мороженое со вкусом чак-чака и провели мастер-класс по приготовлению блюд татарской кухни уровня ресторанов, удостоенных звезд Мишлен. А в фестивальной зоне «Кухни мира» прошли показательные выступления чемпиона России и одного из лучших пиццайоло города Федора Титенка, передает пресс-служба мэрии Казани.

В рамках мероприятия также проходили различные квесты, конкурсы и голосования. Например, на фестивале прошло народное голосование за блюда, которые можно включить в школьное меню. Выбранные блюда, адаптированные специалистами департамента продовольствия и социального питания Казани, появятся в школьных столовых.

В конкурсе на звание «Самого вкусного ресторана города» первое место заняло кафе «Сказка», второе — Lafa, а третье — «Ашале».

Впервые на фестивале можно было приобрести торт «Казань» — новый гастрономический бренд города.

Напомним, на фестивале в этом году свою продукцию представили 70 ресторанов и кафе со всей России.