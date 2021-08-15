В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 21 624 человек. Всего по состоянию на 15 августа в стране зарегистрировано 6 600 836 случаев заражения.

Вылечились от коронавируса за прошедшие сутки 16 426 пациентов. Всего с начала пандемии — 5 884 316 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за сутки от коронавируса 816 россиян. В обще сложности с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 170 499 человек, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина