Из России в первом полугодии 2021 года выслали около 8,6 тыс. иностранцев

Из России в январе — июне 2021 года выслали около 8,6 тыс. иностранных граждан. Еще 1,2 тыс. мигрантов ожидают этого в спецучреждениях МВД и его территориальных органах.

В ведомстве обратили внимание, что в первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранцев сокращен срок пребывания в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале августа сообщалось, что насчитывается более 700 тыс. выходцев из стран СНГ, нелегально находящихся в России. В 2021 году в России количество преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 5%. Они стали чаще грубо нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки, которые нередко сопровождаются насилием, создающим угрозу жизни и безопасности граждан.



Татьяна Демина