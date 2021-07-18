В июле в Казани цены на вторичное жилье выросли в среднем на 0,3%

В июле средняя стоимость одного кв. метра жилья на вторичном рынке Казани достигла 101,9 тыс. рублей. По сравнению с июнем она выросла на 0,3%.

При этом по отношению к июлю прошлого года средняя стоимость «вторички» на казанском рынке недвижимости выросла на 20%. В 2020-ом цена одного кв. метра фиксировалась на уровне 84,8 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитического центра ЦИАН.

В 16 крупнейших городах России средняя стоимость вторичной недвижимости в июле составила 90,3 тыс. рублей за 1 кв. метр. По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 0,2%, а по отношению к июлю 2020 года выросла на 16%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты отмечают, что динамика цен остается умеренной, цены в большинстве городов изменились за месяц менее чем на 1%. Этому способствует снижение спроса со стороны граждан.

Напомним, в июне 2021-ого в Казани ценник на «вторичку» в годовом выражении увеличился на 21,5% — в июне прошлого года средняя стоимость 1 кв. метра составляла 83,6 тыс. рублей.



Татьяна Демина