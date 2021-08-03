В Москве пройдут Дни культуры Татарстана

Фото: Илья Репин (архив)

В Москве в этом году по традиции пройдут Дни культуры Татарстана. Однако количество мероприятий будет меньше обычного, что связано с требованиями Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

Дни культуры Татарстана в Москве запланированы на 14, 15 и 18 августа. В программе возложение цветов к памятнику Тукаю, открытие выставки, посвященной 120-летию писателя, поэта и переводчика Кави Наджми и его жене — детской писательнице Сарвар Адгамовой.

Также запланированы: музыкально-поэтический вечер «Ярату», показы фильмов, сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в России. Завершатся Дни культуры Татарстана в Москве гала-концертом мастеров искусств РТ.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, с татарстанской культурой жителей Москвы ежегодно знакомят с 2010 года.

Татьяна Демина