В Татарстане средний размер просроченного кредита увеличился за год почти на 16%

Эксперты выяснили средний размер просроченного кредита на человека в регионах России. В Татарстане этот показатель составляет 4 766,16 рубля. Такие данные предоставило коллекторское агентство «Долговой консультант» (есть в распоряжении «Реального времени»).



Изменение просроченной задолженности с июля 2020-го по июль 2021 года в республике составило 15,8%. По этому показателю Татарстан находится в середине списка и занимает 53 место.

В среднем по России размер просроченной задолженности составляет 5 903,28 рубля, изменение в годовом выражении — 18%.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2021 года доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам составляла 0,5% от общего объема ипотечного портфеля. Для сравнения, в целом по России он равен 0,73%.

Маргарита Головатенко