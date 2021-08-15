Рестораторы Санкт-Петербурга предложили оспорить признание Казани «гастрономической столицей России»
Рестораторы Санкт-Петербурга считают, что регистрация товарного знака «Казань — гастрономическая столица России» нарушает антимонопольное законодательство. В связи с этим, глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков предложил оспорить ее.
«Чтобы объявить тот или иной город гастрономической столицей, должен быть конкурс. Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание», — заявил петербургский ресторатор.
Заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия Санкт-Петербурга предложила не оспаривать признание Казани гастрономической столицей России, а зарегистрировать для города свой товарный знак. Она предложила идеи статуса «кулинарная», «ресторанная» или «барная» столица, пишет Фонтанка.ру.
Сам глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев также не разделил идею по оспариванию присвоение Казани звания «третьей столицы России». Он считает, что Санкт-Петербург и без того имеет международное признание.
Напомним, товарный знак «Казань — гастрономическая столица России» зарегистрирован в начале этого года. Власти города считают, что такое звание будет способствовать увеличению турпотоков в Татарстан.
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