Рестораторы Санкт-Петербурга предложили оспорить признание Казани «гастрономической столицей России»

Фото: Максим Платонов (архив)

Рестораторы Санкт-Петербурга считают, что регистрация товарного знака «Казань — гастрономическая столица России» нарушает антимонопольное законодательство. В связи с этим, глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков предложил оспорить ее.

«Чтобы объявить тот или иной город гастрономической столицей, должен быть конкурс. Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание», — заявил петербургский ресторатор.

Заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия Санкт-Петербурга предложила не оспаривать признание Казани гастрономической столицей России, а зарегистрировать для города свой товарный знак. Она предложила идеи статуса «кулинарная», «ресторанная» или «барная» столица, пишет Фонтанка.ру.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сам глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев также не разделил идею по оспариванию присвоение Казани звания «третьей столицы России». Он считает, что Санкт-Петербург и без того имеет международное признание.



Напомним, товарный знак «Казань — гастрономическая столица России» зарегистрирован в начале этого года. Власти города считают, что такое звание будет способствовать увеличению турпотоков в Татарстан.



Татьяна Демина