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В Подмосковье открыт первый мобильный офис соцгазификации

04:28, 15.08.2021
В Подмосковье открыт первый мобильный офис соцгазификации
Фото: mosreg.ru

В деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа открыт первый в Подмосковье мобильный офис соцгазификации. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В ближайшее время в регионе откроют еще 11 таких передвижных офисов. Они будут курсировать там, где газификация нужна в первую очередь.

Фото: mosreg.ru

«Президентская программа соцгазификации очень востребована в Подмосковье. В этой деревне половина домов газифицирована. За 2—3 дня тебе очень быстро прокладывают сети, врезку делают», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Нечаев
Общество
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