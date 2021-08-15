В Подмосковье открыт первый мобильный офис соцгазификации

В деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа открыт первый в Подмосковье мобильный офис соцгазификации. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В ближайшее время в регионе откроют еще 11 таких передвижных офисов. Они будут курсировать там, где газификация нужна в первую очередь.

Фото: mosreg.ru

«Президентская программа соцгазификации очень востребована в Подмосковье. В этой деревне половина домов газифицирована. За 2—3 дня тебе очень быстро прокладывают сети, врезку делают», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Нечаев