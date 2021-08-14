За прошедший год казанские спортсмены завоевали 23 медали на международных стартах

Совершенствование деятельности спортивных школ Казани обсудили на первой спортивно-практической конференции «Казаныш». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Казани работают 27 спортивных школ, в которых по 45 видам спорта занимаются более 17 тыс. человек, сообщил председатель Комитета физкультуры и спорта исполкома Альберт Салихов. Отмечается, что за прошедший тренировочный год спортсмены из столицы Татарстана завоевали 23 медали на международных стартах и 89 на чемпионатах и первенствах России, а казанская фехтовальщица Марта Мартьянова стала олимпийской чемпионкой.

Кроме того, ежегодно в массовых спортивных мероприятиях в Казани участвуют более 140 тыс. человек. В столице Татарстана проводится более 250 массовых мероприятий по 62 видам спорта. Власти города работают над увеличением количества соревнований по новым видам спорта. Помимо этого, они намерены развивать условия для дворового спорта.



Алексей Нечаев