В массовых спортивных мероприятиях в Казани ежегодно участвуют более 140 тыс. человек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ежегодно в массовых спортивных мероприятиях в Казани участвуют более 140 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Альберт Салихов.

По его словам, каждый год в столице Татарстана проводится более 250 массовых мероприятий по 62 видам спорта. Власти города работают над увеличением количества соревнований по новым видам спорта. Помимо этого, они намерены развивать условия для дворового спорта.

Самыми любимыми стартами у казанцев являются «Кросс наций», «Лыжня России», соревнования по хоккею «Золотая шайба» и турнир среди юных футболистов «Кожаный мяч», сообщается на сайте мэрии Казани. Суммарно в них участвуют более 50 тыс. человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе Салихов рассказал, что в спортивных школах Казани регулярно занимаются более 24,5 тысячи детей и подростков. Самый популярный вид спорта — футбол: в секциях им занимаются около 3 тысяч воспитанников девяти спортшкол.



Татьяна Демина