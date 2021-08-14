В Альметьевском районе достроили временный мост через реку Степной Зай

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В Альметьевском районе РТ достроили временный мост через реку Степной Зай. Его открытие ждали жители Альметьевска и близлежащих районов, сообщают новости телеканала «ТНВ».

Мост возвели за два месяца — он однополосный. Старый мост признали аварийным и закрыли на ремонт в апреле. Для нового моста застройщик дал гарантию на два года. Жители надеются, что за это время будет отремонтирован старый мост.

В Нижнекамске на время ремонта по мосту Зай организуют пешеходный переход, который станет «дорогой жизни» для экстренных пациентов. Об этом заявил несколько дней назад руководитель Управления здравоохранения Сергей Мерясев.

Алексей Нечаев