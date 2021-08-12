Власти Нижнекамска рассказали, как будет работать скорая помощь во время ремонта моста через Зай

В Нижнекамске на время ремонта по мосту Зай организуют пешеходный переход, который станет «дорогой жизни» для экстренных пациентов. Об этом заявил руководитель Управления здравоохранения Сергей Мерясев.

Работы по ремонту моста начнутся 16 августа и ориентировочно продлятся до 1 сентября этого года. Пациентов, которым потребуется госпитализация, карета медпомощи будет доставлять до моста. А там при пешеходного перехода пациента передадут встречающей бригаде медиков. Так медпомощь нижнекамцам окажут без потери времени на объезд территории, где ведутся ремонтные работы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На время ремонтных работ в район выделили дополнительную бригаду «скорой». Две машины будет круглосуточно дежурить в поселке городского типа Камские Поляны, еще одна бригада медиков заступит на круглосуточное дежурство в селе Сухарево. Территориально она будет обслуживать население от Сухарево до Борка, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Напомним, дорогу на участке перекроют, будут организованы безопасные пешеходные дорожки. Объехать можно будет по действующей сети автомобильных дорог по маршруту Чистополь — Сухарево — Заинск — Нижнекамск и обратно.