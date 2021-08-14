В Казанском кремле начались ремонтно-реставрационные работы

Комплексные ремонтно-реставрационные работы начались в Казанском кремле. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Отмечается, что многие объекты историко-архитектурного ансамбля обновят свой внешний вид. Специалисты покрасят фасады некоторых зданий, а также отремонтируют окна, двери, кровли. Кроме того, масштабные работы предусмотрены на стенах крепости.

В марте сообщалось, что после обновления в Спасской башне Казанского кремля будут располагаться музейные залы и экскурсионное бюро. «Татинвестгражданпроект» занимается разработкой документации на реставрацию.

Алексей Нечаев