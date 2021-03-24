В Спасской башне Казанского кремля откроется музей

После обновления в Спасской башне Казанского кремля будут располагаться музейные залы и экскурсионное бюро. «Татинвестгражданпроект» занимается разработкой документации на реставрацию.

Планируется, что на первом этаже будет экскурсионно-информационный центр, комната экскурсоводов и камера хранения. Служебные помещения будут располагаться на втором этаже. Выставочную музейную площадку откроют на третьем этаже. На верхнем ярусе планируется организовать сезонное выставочное пространство.

Фото: realnoevremya.ru

Также архитекторам нужно будет предусмотреть ремонт и усиление цоколя башни, лестниц, площадок, крылец, перекрытий, сообщает SNTAT.

8 марта в Казанском кремле прошли мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. В центре «Эрмитаж-Казань» посетителей ждали тематическая и семейная интерактивная программа Family travel по выставке «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи».

