СМИ: первый новый город от Шойгу могут построить в Минусинской котловине

Один из новых сибирских городов, которые предложил построить в Сибири министр обороны России Сергей Шойгу, может быть основан в районе границы Хакасии и Красноярского края, сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.

Город планируют построить в Минусинской котловине. Проект стартует в 2022 году.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — рассказал источник.

Недавно Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. По его мнению, города должны отвечать за разные сферы деятельности. Тогда же он выражал сожаление, что сейчас в России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.



Алексей Нечаев