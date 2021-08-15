Казанские ученые нашли в Татарстане гриб, охраняемый во многих европейских странах

Казанские ученые нашли в Татарстане гриб, охраняемый во многих странах Европы и некоторых регионах России, — дождевик клочковатый. Его в республике обнаружили впервые.

Всего во время экспедиции ученые нашли и описали около сотни видов грибов. Они обнаружили специфический видовой состав грибов, характерных для широколиственных лесов средней полосы и юга России.

Распространены в Татарстане, по данным ученых, белый гриб, подосиновик и подберезовик. Максимальное их разнообразие можно найти вдоль лесных ручьев и в местах разгрузки грунтовых вод.

Помимо грибных находок, ученым удалось встретить нескольких богомолов обыкновенных и обнаружить новые нетипичные местообитания охраняемого в Татарстане солонечника русского и редкой водоросли рода Хара.

Экспедиция ученых проходила на юге Предволжья Татарстана — в Тетюшском районе, сообщается на медиапортале КФУ. Они готовят обоснования для внесения новых видов в Красную книгу РТ и организации новых охраняемых территорий.

В прошлом году медики сообщили, что в Татарстане к токсикологам регулярно поступают пациенты, которые пытаются лечиться при онкологических заболеваниях мухоморами.



Татьяна Демина