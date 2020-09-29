В Татарстане онкобольные стали чаще пытаться лечиться мухоморами

В Татарстане к токсикологам регулярно поступают пациенты, которые пытаются лечиться при онкологических заболеваниях мухоморами. Об этом сегодня рассказала главный токсиколог министерства здравоохранения республики Алия Насыбуллина на пресс-конференции:

«Достаточно часто они поступают к нам с кардиотоксическим эффектом. И пару раз были случаи, когда пациенты оказывались в реанимации, мы выводили их из достаточно серьезной сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной употреблением мухоморов в разных видах. Мы не знаем, откуда они взяли обоснование, что это помогает при онкологии».

скриншот трансляции пресс-конференции

По словам Насыбуллиной, есть женщина, которая постоянно попадает к токсикологам с отравлением мухоморами. Несмотря на убеждения врачей, она уверена, что ей это поможет: «Это опасно тем, что никто ничего там не дозирует. Если настойки в аптеке, попадая в фарм-рынок, проходят года клинических исследований, то [в данном случае] сколько грибов положили, в какой пропорции — никто этого не знает. Самое страшное, что ни могут положить туда различные травы, много чего».

Эксперт отметила, что при онкопроцессах нельзя использовать народные средства. Необходимо обратиться к врачам.

Ранее сообщили, что в Татарстане стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии.

