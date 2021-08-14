Суд отправил под домашний арест главврача больницы во Владикавказе, где погибли люди

Фото: Максим Платонов

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии. В медучреждении из-за прорыва кислородной трубы погибли несколько человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Несколько дней назад СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели девяти человек в больнице Владикавказа. В больнице скорой помощи во Владикавказе на кислородной станции произошла поломка. Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, уточнял врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. СК начал доследственную проверку. Также сообщалось, что следователи задержали главврача больницы во Владикавказе.



Алексей Нечаев