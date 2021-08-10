СК задержал главврача больницы во Владикавказе после гибели девяти человек из-за прорыва кислородной трубы

По делу о гибели девяти пациентов из-за прорыва кислородной трубы следователи задержали главврача больницы во Владикавказе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по Республике Северная Осетия — Алания.

«В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы», — отметили в СК.

СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели девяти человек в больнице Владикавказа. В больнице скорой помощи во Владикавказе на кислородной станции произошла поломка. Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, уточнял врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. СК начал доследственную проверку.



Алексей Нечаев