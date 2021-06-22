В Татарстане от аномальных погодных условий было застраховано меньше 10% посевов

Фото: Илья Репин

В Татарстане было застраховано от аномальных погодных условий всего 260 тысяч га посевов, что составляет менее 10% от общей площади, сообщил «Реальному времени» министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Конечно, это очень мало. Хозяйства экономили, потому что в предыдущие годы погода была благоприятной», — пояснил он.

Министр напомнил, что в засушливое лето 2010 года в Татарстане было собрано 750 тысяч тонн зерна. Прогноз на этот год он давать затруднился. Ожидаемая урожайность составит 20 центнеров с га.

Месяц назад аграрии Татарстана сообщили, что от майской жары опасаются потерять до 20% будущего урожая зерновых. По оценке экспертов республиканской гидрометеослужбы, жаркая и ветреная погода серьезно иссушила почву.

Луиза Игнатьева