В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты
Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №30.
Демонтажу подлежат торговые объекты расположенные по адресам:
- пос. Старое Победилово, кад. №16:50:170201:2;
- ул. Х. Бигичева, кад. №16:50:000000:18398;
- ул. Мусина, вблизи дома №29;
- ул.Гагарина, вблизи дома №22;
- вблизи ЖК «Лесной городок»;
- два автофургона на адресу ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;
- ул. Декабристов, вблизи домов №133 и №150;
- пересечение улиц Декабристов и Комсомольской;
- ул. Ильича, вблизи дома №26;
- ул. Халитова;
- два объекта по проспекту Х. Ямашева, вблизи дома №19б и один вблизи парка «Континент»;
- два объекта по ул. Липатова, вблизи дома №5;
- ул. Максимова, вблизи домов №2, №27 и №31 и №45а;
- ул. Академика Завойского, вблизи дома №1а.
До 17 августа их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 18 августа по 16 ноября.
Напомним, по постановлению из сборника мэрии №29 демонтажу и перемещению в Казани подлежали десятки самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов и прочих объектов.
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