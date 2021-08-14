В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты

Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №30.

Демонтажу подлежат торговые объекты расположенные по адресам:

пос. Старое Победилово, кад. №16:50:170201:2;

ул. Х. Бигичева, кад. №16:50:000000:18398;

ул. Мусина, вблизи дома №29;

ул.Гагарина, вблизи дома №22;

вблизи ЖК «Лесной городок»;

два автофургона на адресу ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;

ул. Декабристов, вблизи домов №133 и №150;

пересечение улиц Декабристов и Комсомольской;

ул. Ильича, вблизи дома №26;

ул. Халитова;

два объекта по проспекту Х. Ямашева, вблизи дома №19б и один вблизи парка «Континент»;

два объекта по ул. Липатова, вблизи дома №5;

ул. Максимова, вблизи домов №2, №27 и №31 и №45а;

ул. Академика Завойского, вблизи дома №1а.

До 17 августа их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 18 августа по 16 ноября.

Напомним, по постановлению из сборника мэрии №29 демонтажу и перемещению в Казани подлежали десятки самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов и прочих объектов.



Татьяна Демина