Новости бизнеса

10:43 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты

09:54, 14.08.2021
В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №30.

Демонтажу подлежат торговые объекты расположенные по адресам:

  • пос. Старое Победилово, кад. №16:50:170201:2;
  • ул. Х. Бигичева, кад. №16:50:000000:18398;
  • ул. Мусина, вблизи дома №29;
  • ул.Гагарина, вблизи дома №22;
  • вблизи ЖК «Лесной городок»;
  • два автофургона на адресу ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;
  • ул. Декабристов, вблизи домов №133 и №150;
  • пересечение улиц Декабристов и Комсомольской;
  • ул. Ильича, вблизи дома №26;
  • ул. Халитова;
  • два объекта по проспекту Х. Ямашева, вблизи дома №19б и один вблизи парка «Континент»;
  • два объекта по ул. Липатова, вблизи дома №5;
  • ул. Максимова, вблизи домов №2, №27 и №31 и №45а;
  • ул. Академика Завойского, вблизи дома №1а.

До 17 августа их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 18 августа по 16 ноября.

Напомним, по постановлению из сборника мэрии №29 демонтажу и перемещению в Казани подлежали десятки самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов и прочих объектов.

Татьяна Демина
БизнесОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок