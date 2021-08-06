В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты и гаражи
В Казани вновь демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны и прочие объекты. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии №29.
Демонтажу и перемещению подлежат торговые объекты по следующим адресам:
- ул. Ленинградская, вблизи дома 22;
- ул. Кленовая 3-я, вблизи дома 21 (киоск по продаже воды);
- ул. Даурская, вблизи дома 11 (торговый павильон);
- ул. Академика Глушко, вблизи дома 8 (торговый павильон);
- ул. Татарстан, вблизи дома 52 (киоск по продаже воды);
- пр. Победы, вблизи дома 46;
- ул. Лукина, вблизи дома 11б;
- ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома 49а;
- ул. Ярмарочная, вблизи Тайницкой башни Казанского кремля (автофургон);
- ул. Батыршина, вблизи дома 28а;
- ул. Академика Сахарова, вблизи дома 12 (бочка по продаже кваса);
- ул. Мавлютова, вблизи дома 16;
- ул. Зорге, вблизи дома 93;
- ул. Журналистов, вблизи дома 101б (три торговых павильона).
Собственники указанных объектов должны демонтировать их добровольно до 10 августа. В противном случае в срок c 11 августа по 9 ноября это сделают в принудительном порядке.
В Советском районе Казани по решению властей демонтируют шесть самовольно установленных и незаконно размещенных металлических гаражей по следующим адресам:
- ул. Галеева, 7
- ул. Интернациональная, вблизи дома 17;
- ул. Латышских Стрелков, вблизи дома 1/38;
- ул. Даурская, 22
- ул. Галеева, вблизи дома 10 и рядом с домом 11а.
Гаражи необходимо демонтировать добровольно до 10 августа, иначе это сделают принудительно в срок с 11 по 31 августа.
По постановлению исполкома Казани из сборника №28 в Казани демонтажу подлежали торговые павильоны и объекты, летняя веранда вблизи дома 50г на проспекте Победы и автофургон вблизи дома 32 по улице Кул Гали.
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