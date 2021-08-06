В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты и гаражи

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани вновь демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны и прочие объекты. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии №29.

Демонтажу и перемещению подлежат торговые объекты по следующим адресам:

ул. Ленинградская, вблизи дома 22;

ул. Кленовая 3-я, вблизи дома 21 (киоск по продаже воды);

ул. Даурская, вблизи дома 11 (торговый павильон);

ул. Академика Глушко, вблизи дома 8 (торговый павильон);

ул. Татарстан, вблизи дома 52 (киоск по продаже воды);

пр. Победы, вблизи дома 46;

ул. Лукина, вблизи дома 11б;

ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома 49а;

ул. Ярмарочная, вблизи Тайницкой башни Казанского кремля (автофургон);

ул. Батыршина, вблизи дома 28а;

ул. Академика Сахарова, вблизи дома 12 (бочка по продаже кваса);

ул. Мавлютова, вблизи дома 16;

ул. Зорге, вблизи дома 93;

ул. Журналистов, вблизи дома 101б (три торговых павильона).

Собственники указанных объектов должны демонтировать их добровольно до 10 августа. В противном случае в срок c 11 августа по 9 ноября это сделают в принудительном порядке.

В Советском районе Казани по решению властей демонтируют шесть самовольно установленных и незаконно размещенных металлических гаражей по следующим адресам:

ул. Галеева, 7

ул. Интернациональная, вблизи дома 17;

ул. Латышских Стрелков, вблизи дома 1/38;

ул. Даурская, 22

ул. Галеева, вблизи дома 10 и рядом с домом 11а.

Гаражи необходимо демонтировать добровольно до 10 августа, иначе это сделают принудительно в срок с 11 по 31 августа.

По постановлению исполкома Казани из сборника №28 в Казани демонтажу подлежали торговые павильоны и объекты, летняя веранда вблизи дома 50г на проспекте Победы и автофургон вблизи дома 32 по улице Кул Гали.

Татьяна Демина