За полгода въезд в Россию запретили почти 99 тысячам иностранцев

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В первом полугодии 2021 года власти России запретили въезд почти 99 тыс. иностранных граждан. Им не разрешено посещать страну по различным основаниям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центра МВД РФ.

По российскому законодательству, иностранцам запрещается въезд в страну, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Основанием для этого также служит решение об административном выдворении иностранца за пределы страны, о депортации, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в РФ, неоднократное (два раза и более) в течение одного года привлечение к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок, уклонение от уплаты налога или административного штрафа.

Иностранцы не могут посетить Россию при отсутствии документов, необходимых для получения визы, полиса медицинского страхования, действительного в РФ, из-за невозможности подтвердить наличие средств для проживания в стране или при использовании подложных документов.

Запретить въезд иностранным гражданам в Россию могут, если они превысили срок пребывания в 90 суток суммарно в течение временного отрезка в 180 суток.

Напомним, по последним данным, в России 9,3 млн жителей могут столкнуться с проблемами из-за наличия задолженностей при выезде в другую страну.



Татьяна Демина