Глава МИД Лавров предложил учредить в России новый праздник

В России предложили учредить День поисковика. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Сергей Лавров во время лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета» в обращении к губернатору Ростовской области Василию Голубеву.



Он попросил Голубева внести эту инициативу, поскольку день поисковика пока в России не обозначен, а это «часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Поисковики ищут пропавших без вести солдат с их идентификацией.

Неофициальный профессиональный праздник археологов России отмечается в стране 15 августа.

Маргарита Головатенко