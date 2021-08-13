Генсек ООН призвал «Талибан»* прекратить наступление в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «Талибан»* немедленно прекратить наступление в Афганистане. Об этом сообщается в заявлении ООН.



Гутерреш призвал приступить к честным переговорам в «интересах Афганистана и его народа», сообщает RT.

По его словам, захват власти военным путем в Афганистане откроет два варианта — гражданскую войну или изоляцию страны. Генсек ООН констатировал, что нынешняя ситуация выходит из-под контроля.

Ряд стран на фоне наступления боевиков движения «Талибан»* на центральные города провинций по всему Афганистану заявили, что эвакуируют персонал посольств. В частности, ФРГ заявила о сокращении персонала посольства в Кабуле «до абсолютного минимума». Посольство России в Кабуле в настоящее время не рассматривает возможность эвакуации.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

Маргарита Головатенко