В Нижнекамске экстрим-парк начнет работу в начале сентября

В Нижнекамске экстрим-парк начнет работу уже с сентября, сообщается на сайте мэрии города.



Выездное совещание в двух объектах города провел глава Нижнекамска Айдар Метшин. Первый этап строительства проекта стоимостью 70 млн рублей будет выполнен в этом году. Уже в сентябре парк откроется, в нем будут работать обученные инструкторы. Они будут следить за безопасностью посетителей парка.

Еще в рамках выездного совещания мэр посетил мечеть в Красном Ключе. Из-за пандемии здание перестало работать с прошлого года. Зданию мечети в настоящее время требуется проведение укрепительных работ.

Строительство парка идет на территории Солнечной Поляны. До конца августа текущего года в парке должны появиться скейтпарк и памп-трек — специальная велосипедная трасса с неровностями.

Маргарита Головатенко