В Краснодарском крае из четырех лагерей эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений

На территории Краснодарского края из четырех детских лагерей из-за подтоплений эвакуировали более 900 детей, сообщает RT со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



По состоянию на 19.00 13 августа в трех муниципальных образованиях подтоплено четыре социально значимых объекта.

Среди них — детские оздоровительные лагеря «Огонек», «Северянка», «Лебяжий берег» «Ровесник».

Глава МЧС России Евгений Зиничев считает, что в стране необходимо проработать правовой механизм переселения граждан, проживающих в зоне подтопления. При этом им необходимо выплачивать компенсацию. Предлагается уже сейчас на уровне субъектов рассмотреть возможность введения моратория на хозяйственное использование земель, ежегодно подвергающихся подтоплению.

За первые 7 месяцев 2021 года ущерб от паводков в России составил 7,5 млрд рублей.

Маргарита Головатенко