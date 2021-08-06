В МЧС предложили проработать механизм переселения россиян, проживающих в зоне подтопления

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава МЧС России Евгений Зиничев считает, что в стране необходимо проработать правовой механизм переселения граждан, проживающих в зоне подтопления. При этом им необходимо выплачивать компенсацию.

«Предлагается уже сейчас на уровне субъектов рассмотреть возможность введения моратория на хозяйственное использование земель, ежегодно подвергающихся подтоплению», — заявил Зиничев на совещании с президентом России по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

За первые семь месяцев 2021 года ущерб от паводков в России составил 7,5 млрд рублей, пишет ТАСС.

Напомним, в Татарстане на подготовку к весеннему паводку потратили более 1,8 млрд рублей. В марте замминистра по делам ГО и ЧС РТ Николай Суржко рассказал, что осенью 2020-го отремонтировали 47 гидротехнических сооружений, очистили русла рек и провели дноуглубление на 96 участках, спрямили русла рек на пяти участках, а еще установили, отремонтировали и очистили более 4 тысяч водопропускных труб.



Татьяна Демина