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В Актанышском районе Татарстана ликвидирована свалка площадью 185 квадратных метров

18:34, 13.08.2021 1
В Актанышском районе Татарстана ликвидирована свалка площадью 185 квадратных метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Актанышском районе Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка площадью 185 квадратных метров. Ее выявили специалисты Прикамского ТУ Минэкологии РТ в Староаймановском сельском поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Недавно инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии выявили незаконное складирование отходов по улице Южно-Промышленной в казанском поселке Отары. Бой строительного кирпича захламил 194 кв. м территории, объем мусора составил 123 куб. м. В отношении лица, допустившего нарушение, был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:03
    Чем хвалитесь?? Затраты за ликвидацию свалки надо удержать у виновника, если не нашли с ответственных лиц администрации!!
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