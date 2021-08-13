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Игрок «Нефтехимика» Хайруллин признан лучшим нападающим Мемориала Ромазана

16:50, 13.08.2021
Игрок «Нефтехимика» Хайруллин признан лучшим нападающим Мемориала Ромазана
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Хоккеист «Нефтехимика» Марат Хайруллин удостоился индивидуальной награды по окончании Мемориала имени Ромазана в Магнитогорске.

Игрок нижнекамской команды признан лучшим нападающим турнира. Сегодня по окончании заключительного матча «Нефтехимика» против хабаровского «Амура» (4:1) ему был вручен памятный приз.

На Мемориале Ромазана Хайруллин отметился тремя заброшенными шайбами.

На турнире в Магнитогорске «Нефтехимик» провел четыре матча, в которых одержал три победы и набрал 6 очков.

Напомним, ранее нижнекамцы обыграли с «сухим» счетом казанский «Ак Барс».

СпортХоккей
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