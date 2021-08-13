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В Казани напомнили о временном сокращении маршрута трамвая №5а

10:26, 13.08.2021
В Казани напомнили о временном сокращении маршрута трамвая №5а
Фото: kzn.ru

Маршрут движения трамвая №5а временно изменится. Об этом напомнили на сайте исполкома.

С 23.00 13 августа двое суток трамвай №5а будет курсировать по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал — улица Глазунова». Транспорт будет доезжать до конечной остановки маршрута №1 «Железнодорожный вокзал».

Фото: kzn.ru. На карте красным отмечен участок, где временно не будет ходить трамвай №5а.

К обычному маршруту трамвай вернется с 5.00 16 августа.

Неудобства связаны с реконструкцией путей на улице Саид-Галеева и переносом пассажирских остановок.

В июле на улице Технической в Казани завершили ремонт трамвайных путей — работы прошли на 8 км, по ним в городе курсируют маршруты трамваев №5 и 5а.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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