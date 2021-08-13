В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в очередной раз за последние несколько дней зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал концентрацию формальдегида на предельно допустимом уровне — 0,05 мг/куб. метр.



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ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72 зарегистрировал концентрацию формальдегида на уровне 0,053 мг/куб. метр.

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Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7, находящийся на ул. Декабристов, 183, зарегистрировал концентрацию формальдегида в 0,066 мг/куб. метр. ПДК превышена на 0,016 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 12 августа по 07.00 13 августа.



В Казани с 29 по 31 июля и с 3 по 9 августа зарегистрировали 28 случаев превышения предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. В Гидрометцентре РТ объяснили это погодой, формируемой под влиянием антициклонов.

Татьяна Демина