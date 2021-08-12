Гидрометцентр РТ объяснил повышенную концентрацию формальдегида в воздухе в Казани

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани с 29 по 31 июля и с 3 по 9 августа зарегистрировали 28 случаев превышения предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. В Гидрометцентре РТ объяснили это влиянием антициклонов.

29—31 июля Казань находилась на северо-западной периферии антициклона, наблюдался слабый юго-западный ветер 1—3 м/с, временами небольшой дождь. Метеорологические условия не способствовали интенсивному рассеиванию загрязняющих веществ, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

С 3 по 5 августа столица Татарстана оказалась под влиянием ложбины циклона. При прохождении фронтов были грозы и дожди до 1—6 мм. К 5 августа уровень загрязнения воздуха кратковременно снизился.

6—9 августа погода в Казани формировалась под влиянием гребня антициклона — установилась жаркая сухая погода, в приземном воздухе сформировались задерживающие слои, что создало условия для накопления загрязняющих веществ.

Превышение ПДК формальдегида 29—31 июля и 3—9 августа фиксировали посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха по улицам Горьковское шоссе, Степана Халтурина, Татарстан, Декабристов и Дубравной. Максимальную из разовых концентраций зарегистрировали 3 августа ПНЗ №4 — 0,214 мг/куб. метр.

Напомним, за период наблюдения с 13.00 10 августа по 07.00 11 августа повышенный уровень концентрации формальдегида в воздухе зарегистрировали две станции — №6 на улице Степана Халтурина, 10 и №7 на ул. Декабристов.

Татьяна Демина