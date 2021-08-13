В Казани готов к заселению дом №3 долгостроя ЖК «МЧС»

В Казани сдан дом №3 ЖК «МЧС» на улице Академика Губкина. Разрешение на ввод в эксплуатацию вручил застройщику первый заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Изначально застройщиком объекта являлось ООО «ФОН», которое приостановило стройку на уровне свай. После строительные работы выполняла компания ООО «СМК «Ак таш».

Фото: kzn.ru

«Хочу пожелать, чтобы все у вас здесь было хорошо, вы приступали к отделке домов и заселялись», — сказал Нигматзянов.

Отмечается, что третий дом сдан, в ближайшее время начнется передача ключей собственникам.

Недавно сообщалось, что Госстройнадзор РТ выдал положительное заключение о соответствии дома требованиям технических регламентов и проектной документации. В скором времени 450 обманутых дольщиков дома №3 ЖК «МЧС» на улице Губкина получат ключи от квартир.

Алексей Нечаев