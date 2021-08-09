В Казани 450 обманутых дольщиков дома №3 ЖК «МЧС» скоро получат ключи от квартир

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В Казани в скором времени 450 обманутых дольщиков дома №3 ЖК «МЧС» на улице Губкина получат ключи от квартир. Госстройнадзор РТ выдал положительное заключение о соответствии дома требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки дольщиков РТ.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Отмечается, что ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Строительные работы выполняла компания «Ак Таш». Изначально застройщиком объекта являлось ООО «ФОН», которым строительство было приостановлено на уровне свай.

Недавно сообщалось, что в доме №3 строительно-монтажные работы не полностью завершены. В скором времени Госстройнадзор РТ должен выдать заключение о соответствии.

Алексей Нечаев