В Татарстане в одном из районов временно закрывается движение по дороге Чистополь –Нижнекамск

В Нижнекамском районе РТ временно закроют движение транспорта по дороге Чистополь — Нижнекамск. Проехать нельзя будет проехать с 16 по 30 августа. Ограничение будут введены из-за ремонта моста через реку Зай, который расположен у села Борок на 85,4 км дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

В ведомстве для объезда предлагаю использовать автомобильные дороги регионального значения Заинск — Сухарево, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Схема объезда с установкой дорожных знаков согласована с УГИБДД МВД по РТ.

Фото: Максим Платонов

В Казани с 13 августа по 29 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по дороге на улице Четаева. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Алексей Нечаев