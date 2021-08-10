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В Казани до конца сентября ограничат движение транспорта по улице Четаева

18:22, 10.08.2021
В Казани до конца сентября ограничат движение транспорта по улице Четаева
Фото: kzn.ru

В Казани с 13 августа по 29 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по дороге на улице Четаева. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: kzn.ru

Проезд будет закрыт на участках улицы Четаева возле дома №66, между домом №45 и строящимся домом №45, а также возле него. Ограничения связаны с работами по прокладке трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации к жилому комплексу.

На прошлой неделе стало известно о временных ограничениях движения транспорта по улице Тихорецкой.

АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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