В Казани до конца сентября ограничат движение транспорта по улице Четаева

В Казани с 13 августа по 29 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по дороге на улице Четаева. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: kzn.ru

Проезд будет закрыт на участках улицы Четаева возле дома №66, между домом №45 и строящимся домом №45, а также возле него. Ограничения связаны с работами по прокладке трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации к жилому комплексу.

На прошлой неделе стало известно о временных ограничениях движения транспорта по улице Тихорецкой.