В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

С 14 по 20 августа на территории Татарстана местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). В отдельных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

5 августа в республике продлевали штормовое предупреждение до 16 августа. Впервые на территории Татарстана его объявили в мае.