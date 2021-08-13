«Работы ведутся очень интенсивно»: центр допобразования «Адымнар» в Казани почти готов к открытию

Фото: Госстройнадзор РТ

Вторая очередь не за горами

Центр дополнительного образования полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» на базе детского оздоровительного лагеря «Пламя» начнет работать уже с сентября. Здесь сейчас ведутся последние приготовления — свою итоговую проверку проводит Госстройнадзор по Татарстану. Она, как сообщили «Реальному времени» в ведомстве, скорее всего, завершится на грядущей неделе.

Центр находится в живописном месте — в лесопарке «Лебяжье». Рядом несколько озер, чистый воздух. Вот так территория и корпуса выглядят сейчас:

1 / 12























Параллельно из бюджета выделили 352,3 миллиона рублей на строительство второй очереди. Туда входят двухэтажный спальный корпус №3 на 58 человек и многофункциональное задние, куда войдет столовая на 150 мест с пищеблоком, учебные и технические помещения. Оба объекта разместятся на территории лагеря.

Спальный комплекс

Многофункциональный корпус

Работы по тендеру должны быть выполнены до конца года, и, как рассказала «Реальному времени» заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова, они уже ведутся очень интенсивно.

— Работы по первой очереди все выполнены, исходя из этого, с сентября лагерь будет работать, но не как лагерь, а как загородный центр дополнительного образования, — отметила она.

Центр поначалу будет принимать детей казанского комплекса «Адымнар», затем туда будут приезжать учащиеся из школы в Лаишево.



Цель — раскрытие потенциала учащихся полилингвальных комплексов

Строительство центра дополнительного образования началось еще в прошлом году — возводились два спальных корпуса по 60 мест, велась реконструкция существующих зданий под учебные корпуса.

Деятельность центра дополнительного образования будет направлена не только на организацию детского отдыха и оздоровления, но и на раскрытие потенциала учащихся полилингвальных комплексов, развитие их способностей в области искусства, спорта, технического творчества, научных и гуманитарных дисциплин, также нацелена на приобщение к труду, развитие и укрепление физического здоровья.

— Именно всему этому должны способствовать современная инфраструктура и материально-техническое оснащение центра, — говорил в июне прошлого года Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Какие полилингвальные школы откроются в этом году



Реализацию проекта по созданию шести полилингвальных образовательных комплексов Республиканский фонд «Возрождение» начал с февраля 2019 год при поддержке Министерства просвещения РФ. Проект инициирован Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым, поддержан президентом России Владимиром Путиным и президентом республики Рустамом Миннихановым. Комплексы будут включать в себя детские сады, начальные и средние общеобразовательные школы, загородные центры дополнительного образования.

В прошлом году открылись первые два полилингвальных комплекса: «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани и «Адымнар — Алабуга» в Елабуге. А в этом году объектов станет на два больше:

9 августа Госстройнадзор Татарстана начал итоговую проверку новой полилингвальной школы в селе Актаныш. Застройщиком здания выступило ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей», генеральный подрядчик — ООО «Грань».



11 августа Татьяна Ларионова проинспектировала готовность к открытию полилингвальной гимназии №59 на 1 224 места. По ее словам, школа готова принять детей 1 сентября. Известно, что на открытие полилингвальной школы «Адымнар» в Челнах приедет Минтимер Шаймиев.

Также комплексы «Адымнар» скоро появятся в Актанышском и Лаишевском районах, Альметьевске и Нижнекамске.

Дарья Пинегина, фото: gsn.tatarstan.ru