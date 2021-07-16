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Минтимер Шаймиев приедет на открытие школы «Адымнар» в Челнах

08:44, 16.07.2021
Минтимер Шаймиев приедет на открытие школы «Адымнар» в Челнах
Фото: tatarstan.ru (архив)

На открытие полилингвальной школы «Адымнар» в Челнах приедет Государственный Советник, первый президент республики РТ Минтимер Шаймиев, об этом сообщила заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова во время визита в автоград.

На встрече с родителями будущих учеников, учителями и творческой интеллигенцией обсудили концепцию комплекса. Например, над дизайном каждого комплекса работала целая команда. У каждого этажа и класса свой цвет. У типового класса — насыщенный зеленый, у языкового — лаймовый, у профильных — насыщенный. Стены в них стеклянные. У комплекса есть свой символ — птица. Она означает высоту полета, стремление и полилингвальность.

«Этот проект для нас типовой, примерно такую школу мы построили в Казани, в Елабуге. Но эта школа взяла, наверное, лучшее от Елабуги и многое от Казани», — приводит слова Ларионовой Chelny.biz.

По ее словам, «Адымнар» скоро появятся в Актанышкском и Лаишевском районах, Альметьевске и Нижнекамске.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование Татарстан
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