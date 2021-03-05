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С 1 апреля перевод работников старше 65 лет на удаленку станет рекомендательным

23:34, 05.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С 1 апреля перевод работников старше 65 лет на удаленку станет рекомендательным
Фото: realnoevremya.ru

Для российских работодателей перевод перевод на удаленный режим работы лиц в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля становится рекомендательным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Перевод пожилых сотрудников на дистанционную работу работодатели должны будут осуществлять в приоритетном режиме, «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья», пишет RT.

В решении о переводе на «удаленку» сотрудников в возрасте 65 лет и старше работодателям рекомендуется руководствоваться складывающейся обстановкой, связанной с распространением коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что с понедельника, 8 марта, в Москве перестанет действовать обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Он будет носить рекомендательный характер.

Татьяна Демина
ОбществоБизнес
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