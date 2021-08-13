В Нижнекамске жители просят спасти мечеть, построенную на пожертвования

В Нижнекамске жители просят отремонтировать мечеть Красного Ключа, построенную в 1995 году силами прихожан на средства пожертвований. Из-за грунтовых вод здание оказалось в критической ситуации, сообщается на сайте исполкома.

Мечеть Красного Ключа работала с 1995 года, одновременно ее могли посещать до ста человек. В прошлом году мечеть закрыли из-за пандемии, и с тех пор она не работает. Оказалось, что из-за грунтовых вод на здании появились трещины, там протекает крыша, а фундамент требует проведения укрепительных работ.

Жители обратились за помощью к мэру города. На выполнение всех работ, включая благоустройство территории и решение вопросов по водоотведению, требуется около 30 млн рублей. Айдар Метшин в свою очередь пообещал изучить, как можно выполнить работы.

В июле в Казани на улице Симонова, 2 открылась мечеть «Рахматулла». Она стала восьмой по счету в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города.



Ольга Плешкова