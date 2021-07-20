В Казани накануне Курбан-байрама открылась мечеть «Рахматулла»

Накануне Курбан-байрама, 19 июля, в Казани на улице Симонова, 2 открылась мечеть «Рахматулла». Она стала восьмой по счету в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города.

Площадь одноэтажной мечети — 500 кв. метров. За раз ее могут посетить до 150 прихожан. В ней также находятся два учебных класса для просветительской работы. Имам-хатыйбом мечети является Рустем хазрат Ясавиев, магистр Болгарской исламской академии, сообщает ДУМ Татарстана.

Строительство мечети началось летом 2019 года. Возвести ее удалось благодаря пожертвованиям верующих и спонсоров. Церемонию открытия «Рахматуллы» посетил первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов.

Сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам. В Татарстане 20 июля объявлено выходным днем.

В Казани речи об онлайн-праздновании Курбан-байрама, как это будет в Москве и Владимирской области, не идет — мечети останутся открытыми. «Коронавирус от нас не ушел, будем соблюдать дистанцию, носить маски на молитве, в мечетях — не более 100 человек, будем соблюдать дистанцию. Те, кто не будет помещаться в мечети, будут читать около мечети», — рассказал заместитель муфтия РТ Равиль хазрат Зуферов.

Татьяна Демина