Доронин: «На день ареста сумма выплат составляла $40 тыс. в день и могла увеличиваться»

Фото: "Реальное время"

Верховный суд РТ оставил под стражей лидера Finiko Кирилла Доронина. На заседании обвиняемому в мошенничестве и его защитнику не удалось добиться перевода под домашний арест, передает журналист «Реального времени».



Адвокат Всеволод Добрынин акцентировал внимание суда на необоснованности подозрений в адрес его клиента и отсутствии таких сведений в заявлениях участников проекта, а также на том, что никаких денежных средств инвесторы не вкладывали, лишь криптовалюту, а соответственно хищения средств не было.

Также защитник отметил: за полгода расследования истории краха Finiko попыток скрыться его клиент не предпринимал. В день задержания он добровольно сдал полиции загранпаспорт российского образца и паспорт гражданина Турции.

Сам Доронин заявил: ему неизвестно местонахождение «людей, которые исчезли с криптовалютными средствами». С его слов, он и сам в какой-то степени является потерпевшим: исчезли и его личные средства. «Не такие большие, как мне приписывают», — уточнил он, не называя сумму.

— Хищения чужого имущества путем обмана я не совершал. По тем заявлениям, с которыми меня знакомил адвокат, люди показывают на меня лишь потому, что я каким-то образом презентовал платформу [проекта]. Три года эта платформа работала безукоризненно — это показатель стабильности, — отметил арестованный бизнесмен. Причиной обвала он назвал человеческий фактор. Но подчеркнул: «Я в краткой форме принял меры по возврату криптовалюты».

— На момент ареста сумма выплат составляла порядка 40 тысяч долларов в день, и она могла увеличиваться, если бы не было принято решение о моем аресте, — оценил ситуацию Кирилл Доронин.

Представитель прокуратуры РТ просил признать решение суда законным.

Напомним, полицейские задержали Доронина 30 июля, в тот же день его уже в качестве обвиняемого доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. На заседании он вину отрицал. Суд санкционировал Доронину арест до 28 сентября.

Вчера МВД России сообщило, что заочное обвинение по данному делу предъявлено еще трем компаньонам Доронина — Зыгмунту Зыгмунтовичу, а также Марату и Эдварду Сабировым. Все трое объявлены в федеральный розыск.