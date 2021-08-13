В Кемеровской области ночью произошло землетрясение

В Кемеровской области в ночь на пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 03.41 (23.41 по мск 12 августа) в в Прокопьевском районе Кемеровской области. Эпицентр находился рядом с селом Большая Талда, где располагаются несколько крупных угледобывающих предприятий. Сейчас энергетики осматривают Беловскую ГРЭС, которая находилась к эпицентру ближе всего из энергообъектов.

Фото: seishub.ru

По данным оперативных служб, жертв и разрушений нет. Подземные толчки ощущали жители шести районов: Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, сообщает ТАСС.

В июле землетрясение магнитудой 8,2 балла произошло на Аляске. Была объявлена угроза цунами.



Ольга Плешкова