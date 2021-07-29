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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 8,2

10:36, 29.07.2021
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 8,2
Фото: pixabay.com

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории штата Аляска. Геологическая служба и Национальный центр предупреждения цунами США сообщили о магнитуде 8,2.

Также объявлена угроза цунами после землетрясения. Отмечается, что стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане, пишет ТАСС.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали. На расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа находился эпицентр подземных толчков.

Недавно на юге Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Алексей Нечаев
Общество
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