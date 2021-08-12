Синоптики предупредили о «библейском потопе» в Крыму
На восток Крыма и Тамань надвигается «библейский потоп». Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
С 21:00 12 августа на востоке Крыма и в Тамани начнутся ливни. В Керчи за сутки выпадет 343% от месячной нормы осадков, а в Тамани — 370% от месячной нормы, передает ТАСС.
В Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы для августа. В этот период возможно формирование смерчей над морем.
Крым и Сочи уже затапливало после ливней в июле. Из-за этого режим чрезвычайной ситуации ввели в шести муниципалитетах Кубани, в том числе и в Сочи.
На прошлой неделе Тишковец предупреждал о приходе торнадо в Поволжье.Общество
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