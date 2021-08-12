Adidas продает Reebok за €2,1 млрд

Немецкая Adidas AG продает бренд Reebok за €2,1 млрд американской компании Authentic Brands Group. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основную часть суммы Adidas получит при закрытии сделки, а остальные платежи привязали к выполнению определенных условий. Стороны планируют завершить сделку в первом квартале 2022 года. Основную часть средств от продажи Reebok немецкая компания планирует направить на поощрение акционеров.

Фото: reebok.ru

Adidas купила Reebok в 2006 году вместе с брендами Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые компания в дальнейшем продала, выручив в общей сложности порядка €400 миллионов.

В апреле компания сообщила о планах выпустить кроссовки из кожи, созданной из грибов. Первой парой обуви станет классическая модель Stan Smith.



Татьяна Леухина